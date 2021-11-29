РИАМО - 29 ноя. В России рассматривают введение дополнительных ограничений в связи с новым штаммом коронавирусной инфекции под названием «омикрон», сообщает РИА Новости.

«Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу», – сказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов, отвечая на вопрос о возможных ограничениях в стране.

Он добавил, что оперштаб объявит о принятых решениях.

При этом существующие ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса.

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