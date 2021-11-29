РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. На минувшей неделе из Люберец на переработку вывезли более 31 тыс. кубометров мусора, сказал замруководителя подразделения регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» в муниципалитете Алексей Гвоздев на еженедельном оперативном совещании в понедельник.

«С 22 по 28 ноября региональным оператором вывезено на сортировку и переработку на ТКО «Восток» 31 375 кубометров отходов, из них 2 808 кубометров сухих отходов», - сказал Гвоздев.

По его словам, за неделю приняли и обработали 8 обращений жителей.