РИАМО - 29 ноя. Муниципальные власти должны активно взаимодействовать с жителями Подмосковья и встречаться с водителями, которые паркуются на тротуарах, нарушая установленные правила, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Если такая ситуация случилась, вы соберитесь с жителями, поговорите с ними. Ведь они живут в этом же дворе. Мы сделали тротуар, но мы должны и помочь самоорганизоваться», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что вопрос парковки на тротуарах нужно прорабатывать. Это необходимо для того, чтобы число подобных нарушений сокращалось.