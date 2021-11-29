РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. Жители городского округа Люберцы с 22 по 28 ноября по системе ЕЦУР (Единый центр управления регионом) обратились 4 раза по вопросам содержания парковых территорий, сказал директор парков МУ «Парк культуры и отдыха» Алексей Орлов в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«Тематика поступивших обращений была следующая: ремонт МАФов, устранение граффити, устранение несанкционированной рекламы, а также по вопросу комплексного благоустройства парковых территорий», - сказал Орлов.

Он добавил, что за минувшую неделю в Центральном парке устранили граффити, в «Наташинских прудах» выкорчевали пни.

С 22 по 28 ноября в парках провели 16 культурно-массовых мероприятий. На текущей неделе запланировано 21 событие.