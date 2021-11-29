РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 ноя. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировали 31 096 инфицированных, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье с 27 по 29 ноября выявили 6 149 случаев заболевания, из них 2 236 - за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 587 351 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 399 человек, выздоровели и выписались 519 442 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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