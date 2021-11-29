РИАМО - 29 ноя. В правила землепользования и застройки столицы внесли изменения. Так, в новой Москве построят православный храм, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия мегаполиса.

В деревне Софьино поселения Краснопахорское появится новый православный храмовый комплекс на участке площадью 0,4 га. Его площадь составит 2,4 тыс. кв. м.

Как отметила ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии, глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, на сегодняшний день земельный участок свободен от капитальной застройки.