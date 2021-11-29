РИАМО - 29 ноя. В Коломне из дома на улице Спирина эвакуировали 30 человек из-за гранаты, прикрепленной к ручке квартирной двери. Фотографию самодельного взрывного устройства опубликовало Федеральное агентство новостей.

Сотрудники полиции оцепили многоэтажный дом, в котором была найдена граната. Неизвестный прикрепил взрывное устройство к ручке двери квартиры, в которой живет 68-летний пенсионер.

Сообщается, что граната могла взорваться, если бы дверь открыли изнутри.

Сейчас полиция выясняет, кто мог установить устройство на дверь.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет, похожий на бомбу>>