РИАМО - 29 ноя. Министерства Подмосковья и муниципальные власти стараются максимально оперативно реагировать на все обращения жителей региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу поблагодарить за быструю реакцию. На каждый запрос мы должны дать разъяснение или обеспечить перемены. Хочу всю команду поддержать», – сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что все жители хотят скорейшего решения возникающих проблем, а власти региона должны обеспечить эти решения.

Ранее Воробьев сообщал о том, что социальное обслуживание в Московской области должно быть эффективным и качественным.