РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. С 22 по 28 ноября на территории городского округа Люберцы отремонтировали более 100 кв. м ям на проезжей части, сообщил начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета Олег Шиховцев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«В рамках зимнего содержания выполнены работы по ямочному ремонту автодорог и проездов. Общая площадь ремонта составила 110 кв. м», - сказал Шиховцев.

Также на минувшей неделе на пересечении улиц Попова и Воинов-интернационалистов установили опору светофора.

Шиховцев добавил, что в плановых работах задействовали 130 рабочих и 70 единиц спецтехники. За минувшую неделю вывезли 61 кубометр смета и 59 кубометров мусора. Дорожные службы очистили 95 остановочных павильонов и 2,5 км перильного ограждения. Для улучшения видимости на дорогах опилили 10 и вырубили 3 дерева.

По вопросам содержания, безопасности и ремонта проезжих частей в соцсети и на портал «Добродел» поступило 36 обращений.

По словам Шиховцева, за неделю на штрафстоянку увезли 152 автомобиля, 212 водителей привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов – 851 тыс. рублей.