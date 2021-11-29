РИАМО - 29 ноя. Жители Подмосковья чаще всего за прошлую неделю в соцсетях обращались с вопросами по содержанию дорог, транспорту, а также ЖКХ и благоустройству, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«За прошлую неделю у нас сообщения жителей практически не изменились. Самый большой рост – по образованию, ЖКХ и строительству», – сказала Звягина в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с членами правительства Подмосковья и главами округов.

Она отметила, что наибольшее число сообщений граждан зафиксировано по дорогам и транспорту, ЖКХ и благоустройству.

«По мусору жалобы сократились на треть, рост (выявлен - ред.) только у Рузского регоператора», – заключила Звягина.