РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. Подольская спортсменка София Саруханян представит сборную страны на первенстве мира по тайскому боксу, сообщается в группе «ММЦ ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

Воспитанница подольского спортклуба «Варяг» Саруханян будет представлять сборную РФ на чемпионате и первенстве мира по тайскому боксу в возрастной группе 14-15 лет и весовой категории 63,5 килограммов.

Соревнования пройдут с 3 по 13 декабря в Бангкоке (Тайланд). Подольской спортсменке пожелали победы.