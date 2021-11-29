РИАМО - 29 ноя. Пять туристических проектов из Московской области победили во Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2021», сообщила пресс-служба подмосковного комитета по туризму.

«Коломенский трамвай желаний» получил Гран-при премии. В номинации «Лучший детский маршрут» выиграл проект «Экскурсия для детей с Фаролеро» из Сергиева Посада. Экскурсия из Клина «Прозрачный след. От камушного промысла к современным технологиям» победила в номинации «Лучшая музейная экскурсия».

Третье место в номинации «Лучший приключенческий маршрут» занял «Квест Марины Мнишек» из Коломны. Экскурсия фабрики «Иней» также заняла третье место в номинации «Лучший маршрут на действующее производство».

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» была учреждена в 2014 году. Инициатором ее создания стал председатель правления фонда развития общественных связей Region PR Геннадий Шаталов.

Конкурс поддерживают Федеральное агентство по туризму, Российский союз туриндустрии, международная туристическая выставка «Интурмаркет», Национальная ассоциация информационно-туристских организаций, компания «TUI Россия и СНГ» и электронная газета RATA-news. В 2021 году в финале премии принимали участие 275 проектов из 53 регионов России.

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