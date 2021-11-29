РИАМО - 29 ноя. Социальное обслуживание в Московской области должно быть эффективным и качественным, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все умные решения, просчитанные, грамотные, позволяют нашим социальным объектам работать, быть максимально задействованными», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Московская область вошла в топ‑10 российских регионов по оказанию услуг в сфере культуры и соцобслуживания за 2020 год. Критериями оценки качества услуг в регионе стали открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, доступность для инвалидов, а также доброжелательность, вежливость и удовлетворенность условиями оказания услуг.

В следующем году около 60 млрд рублей собственных средств бюджета региона планируется направить на меры соцподдержки жителей в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области».