Осень в Москве и Подмосковье заканчивается на теплой ноте. По прогнозу синоптиков, в последние дни ноября жителей столичного региона ожидает температура, на 5-8 градусов превышающая климатическую норму. Сохранит ли предстоящая зима этот тренд, каким будет декабрь и стоит ли ждать традиционную оттепель перед Новом годом, РИАМО рассказали эксперты.

Теплое завершение осени

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус говорит, что конец осени в Москве и Подмосковье будет очень теплым. Погоду в столичном регионе продолжат формировать циклоны, которые идут с юго-запада на северо-восток вдоль западных границ России.

«Своей большей частью столичный регион будет находиться в теплых воздушных массах. Поэтому погода будет в основном облачная, ветреная и с высокой вероятностью осадков – преимущественно в виде дождя, а в ночные часы местами с мокрым снегом», – сообщает Леус.

При этом ночью, по словам синоптика, температура будут держаться в пределах минус 1 – плюс 3 градусов, а днем ожидается 1-5 градусов тепла. Перемещение циклонов будут сопровождать резкие колебания атмосферного давления, поэтому для метеозависимых людей погода будет малокомфортной.

«В то же время она будет необычайно теплой для последних дней ноября. В среднем температурный фон будет на 5-8 градусов выше положенного», – отмечает Леус.

В первые дни зимы столичный регион ожидает относительно зимняя погода с небольшими морозами в пределах минус 1-3 градусов и осадками в виде снега. Однако, как прогнозирует синоптик, визит зимы будет очень коротким – уже 3 декабря в Москву и область придут оттепель и сырость. Впрочем, начиная с 4 декабря, они вновь сменятся более зимней погодой.

Снег и холод в начале зимы ранее также прогнозирует заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Температура в столице ожидается от 5 до 7 градусов мороза. Погода в начале декабря будет зимней», – отмечает синоптик.

Однако, по данным Цыганкова, после похолодания в начале декабря в Москве снова потеплеет.

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Хмурые дни

По прогнозу портала Gismeteo, в первый месяц зимы Московский регион ждет пасмурная погода без ясных дней. Облачно с прояснениями может быть лишь на протяжении трех дней – 1-2 и 10 декабря. Как уточняет ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, это лишь один из вероятных сценариев декабрьской погоды.

По предварительным данным, в декабре не ожидается сильных снегопадов. Как утверждают синоптики, слабый снег может выпадать на протяжении 16 дней. При этом 3-4 декабря столичный регион ждет снег с дождем.

Самой холодной будет ночь на 6 декабря, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут минус 8 градусов. Самая низкая дневная температура в минус 5 градусов ожидается 6-7 и 10 декабря.

Самые теплые ночи в декабре ожидаются на 4, 16 и 19 декабря – минус 2 градуса. Самым теплым днем предстоящего месяца, по данным Gismeteo, будет 3 декабря, когда в Москве в дневные часы потеплеет до нуля.

Стоит отметить, что пока в распоряжении синоптиков есть предварительный прогноз лишь на 30 календарных дней. Поэтому он не охватывает конец декабря с долгожданным кануном Нового года.

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Неожиданный сценарий

Между тем свой предварительный прогноз погоды на будущий декабрь в столичном регионе составил и центр погоды «Фобос». Согласно нему, в первый месяц зимы в Москве будет преобладать ненастная погода, а средняя температура окажется на 2 градуса выше нормы.

Однако, не обойдется без арктических вторжений: уже в конце первой декады декабря в регионе ожидается резкое похолодание. Еще одна волна холодного воздуха прорвется в центр России в конце месяца и лишь в канун Нового года морозы станут слабеть.

«Во многом правы те, кто утверждает, что в Москве под Новый год всегда оттепель. Такой температурный режим имеет самую высокую повторяемость – 36%, но в этом году природа похоже, выбрала менее распространенный, умеренно холодный погодный сценарий», – отмечают специалисты «Фобоса».

Что касается московской зимы 2021-2022 в целом, то температура воздуха в этот период, по мнению Анатолия Цыганкова, будет выше нормы.

«Зима будет выше нормы, теплее. На сколько именно теплее, этого никто пока не знает», – заключает синоптик.

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