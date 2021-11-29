РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 ноя. В подмосковном Домодедове 3 декабря пройдет автопробег, посвященный Дню неизвестного солдата, сообщается в группе молодежного центра технического творчества «Интеграл» в соцсети «ВКонтакте».

Автопробег начнется от Обелиска славы воинам-домодедовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В 13:00 здесь пройдет возложение цветов к обелиску, далее колонна двинется на старое Ямское кладбище, затем на старое Домодедовское, Заболотьевское и Заборьевское кладбища, на которых находятся братские могилы.

День неизвестного солдата отмечают в России ежегодно 3 декабря с 2014 года.