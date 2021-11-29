РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. Общий процент сбора за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах на 25 ноября составил 91,2%, сказала специалист территориального управления МосОблЕИРЦ Ирина Шкондина в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

По ее словам, текущий процент сбора равен 77%, предыдущий – 14,2%.

Также с 22 по 28 ноября поступило четыре обращения через системы ЕЦУР, «Добродел» и «Инцидент».

«Данные вопросы по расчету размера платы за коммунальные услуги. Все обращения отработаны в регламентные сроки. По каждому обращению произведен созвон с жителями и даны все пояснения», - добавила Шкондина.