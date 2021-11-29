РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 ноя. Безопасность водителей и пешеходов при пересечении перекрестков проконтролируют в подмосковном Красногорске с 29 ноября по 5 декабря, сообщили в 11 батальоне ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

С 29 ноября по 5 декабря в целях профилактики ДТП, а также пресечения грубых нарушений ПДД0, совершаемых водителями транспортных средств, в частности проезда перекрестков и пешеходных переходов на дорогах, контролируемых 11 батальоном ДПС 1 полка ДПС, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Перекресток, светофор».

Чтобы не было несчастных случаев, а пешеходы и водители могли без задержки двигаться дальше, установлен строгий порядок. Он определяет очередь движения транспорта и пешеходов.

Пешеходы пересекают проезжую часть дороги по подземным, надземным, либо по наземным пешеходным переходам. Если в зоне видимости нет пешеходного перехода, то проезжую часть пересекают на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При переходе дороги на перекрестке пешеходу обязательно следует посмотреть не только влево, вправо, но и обязательно вперед и назад, так как автомобиль может выехать из-за поворота.

Чтобы определить направление движения транспорта на перекрестке, необходимо посмотреть на указатели поворота. С какой стороны горит указатель поворота, в том направлении и будет двигаться автомобиль. Если указатели поворота не включены, значит транспортное средство собирается двигаться в прямом направлении.

При мигании зеленого сигнала светофора водителю необходимо оценить: свою скорость, расстояние до светофора, длину перекрестка, а также не начали ли уже трогаться другие машины с поперечных направлений.

Желтый сигнал светофора запрещает движение. Если при включившемся желтом остановку у линии «стоп» нельзя обеспечить без экстренного торможения (что опасно и создает угрозу ДТП), то водитель должен проезжать перекресток. При этом необходимо взглянуть в зеркало заднего вида, чтобы понять намерения едущего следом за вами. Если он не сбавляет скорость и расстояние между вами не увеличивается, значит, он решил «проскочить» перекресток.

11 батальон контролирует ряд дорог в Красногорске, в том числе участки Волоколамского и Новорижского шоссе.