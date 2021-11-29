РИАМО - 29 ноя. В правительстве РФ обсуждаются различные варианты названия документа для привитых от Covid-19 и переболевших граждан. При этом использование термина «QR-код» хотят свести к минимуму. Об этом пишет РБК.

По данным источника, в Кремле ищут новые варианты названия документа, который дает россиянам возможность посещения общественных мест во время коронавирусных ограничений. Данное решение обусловлено тем, что часть людей негативно относятся к термину «QR-код».

Как сообщил изданию один из федеральных чиновников, QR-код является обычным инструментом передачи информации, к примеру, как флешка. С помощью этого инструмента можно узнать данные о вакцинации гражданина или перенесенном коронавирусе.

Сейчас проводятся социологические исследования, которые призваны выявить наиболее подходящие варианты названия документа. В их числе – «паспорт здоровья», «санитарный паспорт», «ковипасс», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» и др.

Ранее СМИ сообщали, что переболевшие Covid‑19 люди могут иметь повышенную уязвимость перед «омикрон»‑штаммом. Новый штамм коронавируса обнаружили в Ботсване и ЮАР.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>