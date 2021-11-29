РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. На территории городского округа Люберцы за текущий год отремонтировали 59 многоквартирных домов, сказал начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев.

«На данный момент закончен ремонт 59 домов из 61 – это 97%. На данный момент в ремонте находятся два многоквартирных дома. Это внутридомовое газовое оборудование», - сказал Караваев.

Также с 22 по 28 ноября в управление поступило 22 обращения по уличному освещению, из них по 7 вопросов в Люберцах и поселке Красково, 4 – в Томилине, 3 – в Малаховке, 1 – в Октябрьском.