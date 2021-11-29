РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 ноя. Автомобиль загорелся на ходу минувшей ночью в подмосковном Королеве, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

В ночь на понедельник в Королеве загорелся автомобиль на выезде из города на эстакаде.

«Я ехал по встречной дороге и видел пожар издалека. На месте уже работали пожарные и полицейские», - сказал собеседник агентства.

По словам очевидца, пострадавших он не увидел. В городскую больницу Королева за помощью никто не обращался.