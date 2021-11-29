РИАМО - 29 ноя. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в организации нарколаборатории в деревне Пласкинино Раменского округа. Производство запрещенных веществ было налажено в частном доме, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Подозреваемым оказался 41-летний житель Подмосковья. Во время осмотра дома правоохранители обнаружили 6 банок и 3 контейнера с белым порошком, 2 банки с веществом растительного происхождения, оборудование и прекурсоры. Всего полицейские изъяли более 3 кг веществ.

Экспертиза показала, что порошок, который находился в одной из найденных банок, – это мефедрон общей массой более 600 граммов. Остальные вещества также направлены на исследование специалистов.

По данному факту возбудили уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.