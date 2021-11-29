РИАМО - 29 ноя. В России в течение года могут прекратить свое существование 29 банков, что составляет около 8% от их общего числа в стране. Одной из главных причин закрытия банков может стать снижение прибыли из-за изменений на рынке кредитования, пишет газета «Известия».

Текущий год стал самым успешным для банков за всю историю. К концу года они могут заработать до 2,5 трлн рублей. При этом за последний год в России прекратили свою деятельность 45 кредитных организаций. Чаще всего они закрывались по регуляторным основаниям, из-за добровольной сдачи лицензии или после присоединения к другим банкам.

Также в первом полугодии 2021 года Центробанк усилил работу по очистке банковского сектора от организаций, которые причастны к сомнительным операциям в пользу незаконных онлайн-казино и букмекерских контор.

До октября 2022 года в стране могут закрыться до 29 кредитных организаций. Они могут прекратить свою деятельность после отзыва или добровольного аннулирования лицензии, слияний или поглощений другими банками. В особенности это касается банков с низким кредитным рейтингом - почти половина из них находится в зоне риска.