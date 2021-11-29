РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. В подмосковном Подольске определили победителей фотоконкурса «Стоп-кадр или здоровый образ жизни» на базе Дома детского творчества «Контакт», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На конкурс, который проводился в ноябре, было представлено 576​ фотографий из 36​ общеобразовательных​ организаций​ округа в двух номинациях:​ «Стоп-кадр или здоровый образ жизни вокруг меня» и​ «Моя​ семья за ЗОЖ». Среди 1-4-х классов первое место заняли: лицей №​23; школа №​30; Толбинская​ ​школа; лицей №5, гимназия №4, школа №3. Второе место - школы №№14,​ 30, 32; лицей №5; Дубровицкая школа;​ лицей №26.​ ​Третье место заняли гимназия №4 и школа поселка МИС.

Среди учащихся 5-7-х классов победили: лицеи №№1, 5; школа №31; лицей №1 поселка Львовский: школа поселка МИС. Второе место у​ ​Федюковской, Толбинской и Дубровицкой школ;​ у лицея №26; школы №1 и лицея №1 поселка Львовский​. Третье место у школы №31 и лицей №23.​

Среди учащихся ​8-11-х классов победили школы №№8, 27, 30, 34; лицей №26; школа поселка МИС.