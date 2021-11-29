РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. Жители городского округа Люберцы обратились в Единую диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства 4 370 раз с 22 по 28 ноября, сообщил начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«Основная доля обращений – начисление квитанций МосОблЕИРЦ, а также справки по иным вопросам. Все разъяснения были даны всем заявителям», - сказал Караваев.

По его словам, за минувшую неделю по системе «Инцидент» обратились 46 раз. Большая часть – по управляющей компании «ЖЭУ Сервис». Основная масса вопросов связана с уборкой мест общего пользования и деятельностью управляющей компании.

На портал «Добродел» с 22 по 28 ноября поступило 54 обращения. Большая часть – по деятельности «ПИК-Комфорт».

Караваев добавил, что аварийных отключений по газо-, тепло- и водоснабжению не производилось.