РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. Глава Подольска Николай Пестов поздравил с Днем матери женщину, воспитывающую семерых приемных детей, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодно в последнее воскресенье ноября отмечают светлый и любимый многими праздник - День матери. В текущем году он выпал на 28 ноября. В этот день Пестов и председатель комитета по делам молодежи администрации округа Иван Литвяков поздравили многодетную маму Елену Каменскую, которая вырастила двоих детей и заботливо воспитывает семерых приемных детей.

«В теплой дружественной атмосфере, за чашкой чая и домашней выпечкой, все присутствующие пообщались на различные интересующие темы, а также смогли обсудить волнующие вопросы», - говорится в сообщении.