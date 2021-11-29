РИАМО - 29 ноя. В столичном районе Бибирево на улице Лескова проведут капитальный ремонт в здании филиала №3 детской поликлиники №125, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мосгосэкспертиза согласовала первый этап проекта капитального ремонта филиала №3 детской поликлиники №125 на улице Лескова», - уточнил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В ходе работ планируется обновить кровлю здания, фасады облицуют панелями отремонтируют входные группы, установят новые пандусы. Кроме того, специалисты выполнят внутреннюю отделку помещений, заменят пассажирский лифт. Здание поликлиники станет удобнее для маломобильных граждан.

На сегодняшний день по программе капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту закончены работы в 30 зданиях. Всего запланирован ремонт порядка 200 объектов.