РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 ноя. Пробка протяженностью почти 4 км образовалась на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

В сторону Москвы движение затруднено от пересечения с Ильинским шоссе до МКАД. Сервис оценивает ситуацию на 5 баллов.

В сторону области небольшая пробка сформировалась в районе деревни Воронки, здесь на ситуацию влияет ремонт дороги.

На участке Ильинского шоссе между Новорижским и Волоколамским шоссе скорость движения потока снижена в обоих направлениях. Красным на карте обозначена петля эстакады.

На Волоколамском шоссе серьезных пробок нет, но участки со сниженной скоростью потока наблюдаются на всем протяжении в обоих направлениях. Кроме того, поток замедляется на выездах с примыкающих улиц.