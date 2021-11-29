РИАМО - 29 ноя. В поселении Сосенское Новомосковского административного округа разместят АЗС с автосервисом, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила изменения в правила землепользования и застройки столицы. Они коснутся земельного участка в поселении Сосенское рядом с поселком Коммунарка.

Площадь земельного участка, на котором появится новый объект, составляет 0,19 га.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, теперь там смогут построить автозаправочную станцию, автомойку и автосервис. Их общая площадь составит 3420 кв. м.

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