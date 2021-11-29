РИАМО - 29 ноя. Специалисты заканчивают работы по капитальному ремонту жилого дома расположенного на улице, названной в честь героев Советского союза Зои и Александра Космодемьянских в столице, сообщили РИАМО в Фонде капитального ремонта Москвы.

29 ноября - день смерти Зои Космодемьянской. Она погибла мученической смертью в 1941 году от рук немецко-фашистских захватчиков. Эта дата стала днем ее памяти.

На улице носящей имя партизанки расположено 74 жилых дома. Здания выполнены по типовому проекту II-49. В 2021 году по программе капитального ремонта завершаются восстановительные работы в жилом доме №11. Это длинное 9-этажное здание с 8 подъездами, его построили 1976 году.

Специалисты провели зачистку межпанельных швов и закончили антисептическую обработку фасада. Также дом утеплили и покрыли специальной пленкой, которая защит его от влияния осадков. В настоящее время завершается монтаж балконных экранов.

Замена внутренних коммуникаций здания закончена. В рамках этих работ специалисты обновили системы теплоснабжения, водоотведения и другие.