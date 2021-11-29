РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 ноя. С начала месяца в подмосковном Красногорске произошло 20 пожаров, сообщили «РИАМО в Красногорске» в отделе надзорной деятельности по горокругу.

С начала ноября в округе зафиксировано 20 пожаров, одни из них за минувшие сутки. В ноябре в огне один человек погиб и еще один получил травмы. За аналогичный период прошлого года в результате 20 пожаров один человек погиб и трое были травмированы.

С начала года пожарные подразделения округа выезжали на тушение пожаров 276 раз. В результате пожаров 7 человек погибли и 9 пострадали. За аналогичный период прошлого года в Красногорске произошло 326 пожаров, в результате которых 17 человек погибли и 18 были травмированы.