РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. Люберецкие пожарные с 22 по 28 ноября получили 28 вызовов, сообщил заместитель начальника ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Евгений Германов в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«Из них три выезда на пожары – все по городскому округу Люберцы. 22 ноября в 4:56 загорание дачного дома по адресу: СНТ «Зенино», улица 8-ая, дом №253. В результате пожара обгорел дачный дом по всей площади на 49 кв. м», - сказал Германов.

Также 24 ноября в 11:40 загорелась термоизоляция на стройке по адресу: Проектируемый проезд, 4037. На балконе квартиры 99 дома №21 на улице Космонавтов 25 ноября в 12:33 загорелись личные вещи и мебель.