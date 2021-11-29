РИАМО - 29 ноя. В Подмосковье и столице предстоящей ночью может быть побит рекорд по теплу, температура ожидается в районе плюс 4 градусов, также в регионе прогнозируется сильный порывистый ветер, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Завтра температура воздуха достигнет рекордных значений, максимальных для этого дня ноября», - сказала Позднякова.

По ее словам, вечером 30 ноября в регионе ожидается гололедица.

Она добавила, что 1 декабря в Москве и области будет температура до минус 4 - минус 2 градусов. Ночью будет облачная погода, прогнозируются дождь, снег, сильный ветер до 15-20 м/с и местами метелица.

Синоптик отметила, что к выходным температура в регионе будет повышаться и составит 0 – плюс 1 градус днем. Ночью в Москве ожидается до 0 градусов, в Подмосковье - до минус 4 градусов. Погода будет преобладать облачная с прояснениями, снег сменится дождем.​

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