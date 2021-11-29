РИАМО - 29 ноя. На выставке «Жемчуг и перламутр», которая открылась в Дарвиновском музее, представлены старинные предметы, произведения современного искусства, а также ювелирные изделия и раковины моллюсков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На выставке представлены реплики традиционных новозеландских изделий, которые по музейным образцам создал современный художник Илья Беляков.

Экспонаты для выставки предоставили музеи, частные коллекционеры и мастерские. Посетители могут увидеть предметы конца XIX – начала XX века, например, альбом, вазы и столик из Вьетнама.

Кроме того, гости музея могут рассмотреть футляр для карманных часов из цельной раковины морской жемчужницы и шестиструнную гитару первой половины XIX века. Также на выставке представлены веера, которые украшены разными приемами обработки перламутра.

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