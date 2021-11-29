РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 ноя. В декабре инспекторы ГИБДД проконтролируют трезвость водителей в подмосковном Красногорске, сообщили в 11 батальоне ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В целях предупреждения случаев дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей, а также профилактики детского травматизма, сотрудники 11 батальона ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25 и 31 декабря проведут на дорогах информационно-пропагандистские мероприятия и рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля, а также массовые проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения.

Инспекторы ДПС будут использовать метод массовой проверки. Полицейские в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам оценят состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и так далее) водителям незамедлительно разрешат продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

Сотрудники Госавтоинспекции также проверят соблюдение правил перевозки детей и еще раз напомнят водителям об обязательном использовании при перевозке детей детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Участникам дорожного движения будут раздаваться листовки, памятки и демонстрироваться тематические ролики по БДД.

В периоды с 29 ноября по 5 декабря, с 19 по 22 декабря, с 20 по 26 декабря и с 27 декабря по 10 января инспекторы 11 батальона ДПС при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» также усилят меры и проведут целевые оперативно-профилактические рейды, направленные на предупреждение случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения.

В период с 27 декабря по 2 января инспекторы 11 батальона ДПС при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Ребенок - пассажир, пешеход» также усилят меры и проведут целевые оперативно-профилактические рейды, направленные на предупреждение нарушений при перевозке детей, а также соблюдения правил юными пешеходами.