РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. С 22 по 28 ноября жители городского округа Люберцы обращались в правоохранительные органы 1 850 раз, сказал начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев на еженедельном оперативном совещании в понедельник.

«По данным обращениям возбуждено 18 уголовных дел, из них 16 раскрыто по горячим следам», - сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю произошло 168 дорожно-транспортных происшествий с двумя пострадавшими и одним погибшим.

Личный состав работал в плановом режиме.