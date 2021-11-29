РИАМО - 29 ноя. Московский футбольный клуб ЦСКА осудил фанатов, которые зажгли файеры в концовке встречи с петербургским «Зенитом». При этом ФК поможет тем болельщикам, кто не был причастен к инциденту. Об этом сообщается на официальном сайте «красно-синих».

Ранее СМИ сообщали, что десятки футбольных фанатов были задержаны полицией в Москве после матча между ЦСКА и «Зенитом», который окончился со счетом 0:2 в пользу гостей из Санкт-Петербурга. За несколько минут до финала на трибунах армейцы устроили огненное файер-шоу.

Сейчас представители клуба взаимодействуют с правоохранительными органами и болельщиками. Руководство спортивной организации намерено оказать помощь тем, кто не был причастен к зажжению файеров на стадионе.

«К сожалению, впервые за всю историю «ВЭБ Арены» во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны», – говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что ЦСКА бесплатно обеспечит своим болельщикам юридическую помощь.