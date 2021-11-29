РИАМО - 29 ноя. Российский рубль укрепился на старте торгов Московской биржи в понедельник. Таким образом прервался продолжительный тренд падения национальной валюты, сообщает Федеральное агентство новостей.

Доллар подешевел на 8 копеек по сравнению с показателем на момент закрытия предыдущих торгов. Сейчас он стоит 74,8 рубля.

Курс европейской валюты тоже снизился, теперь он держится на уровне 84,34 рубля. Падение после предыдущих торгов составило 1,16 рубля.

Укрепление рубля может быть связано с ужесточением денежно-кредитной политики, которую последовательно проводит Банк России.

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