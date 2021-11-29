РИАМО - 29 ноя. В январе-ноябре 2021 года город реализовал на торгах 111 земельных участков общей площадью 43,4 га. До конца года планируется продать или сдать в аренду еще 50 лотов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 11 месяцев этого года город реализовал на открытых торгах 111 земельных участков общей площадью 43,4 га, из них 37 участков продано, 74 сдано в аренду. На этих территориях появится 501,4 тыс. кв. м недвижимости, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, коммерческие объекты и индивидуальная жилая застройка», - сказал Ефимов.

Он добавил, что в 2019 году в Москве было реализовано 117 участков, в 2020 году – 139.

По его словам, из реализованных на торгах в 2021 году участков 51 предусмотрен под индивидуальное жилищное строительство, под капитальное строительство коммерческих объектов инвесторы арендовали 35 участков.

Большая часть участков расположена в новой Москве - 50 объектов. На втором и третьем местах - ВАО (14) и ЗАО (12 лотов).