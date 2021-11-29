РИАМО - 29 ноя. На востоке столицы в районе Новокосино рядом с футбольным стадионом появилась открытая автомобильная стоянка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На новой автостоянке предусмотрено 28 машино-мест и специально выделенное парковочное место для крупного транспорта», – отметил начальник Госинспекции по недвижимости столицы Владислав Овчинский.

Территорию новой парковки привели в порядок, покрыли асфальтом, нанесли разметку, а также сделали удобный проезд со стороны дороги. Рядом со стоянкой расположен магазин, рынок и футбольный стадион.

Ранее территория площадью 1,6 тыс. кв. м не была благоустроена, там находилось 9 строений, которые использовали как бытовки. Земельный участок ограждал металлический забор. При этом отсутствовала разрешительная документация на возведение построек. Кроме того, на этот земельный участок не были оформлены земельно-имущественные отношения.