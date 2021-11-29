РИАМО - 29 ноя. На международном конкурсе среди молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP команда Upgrade Team из детского технопарка «Мосгормаш» выиграла бронзовые медали. Об этом сообщила заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.
Команда стала третьей по итогам турнира в категории от 14 до 18 лет.
Участники международного конкурса показали проекты в области нейротехнологий и ИИ для робототехнических систем, беспилотных аппаратов, нейрообразования, когнитивных и VR/AR-технологий.
Команда московского детского технопарка представила собственную разработку «Система индивидуальной реабилитации в виртуальной среде».
Кроме того, проект Российского государственного социального университета «Нейромоделирование и исследование активностей головного мозга, протекающих при принятии решений» стал третьим в категории студентов-инженеров в возрасте от 18 до 30 лет.
Призовой фонд на дальнейшее развитие проекта составил 2 тыс. долларов. В жюри международного конкурса вошли представители сообщества NeuroTechX.
«Мосгормаш» — это первый детский технопарк в мегаполисе, он начал работать в 2016 году.
На сегодняшний день в столице открыто 19 детских технопарков. Они располагаются на базе ведущих университетов и научных центров. Ученики технопарков могут выбрать из 400 программ подготовки по 42 направлениям. Также в технопарках есть 93 лаборатории, которые оснащены современным оборудованием.
Каждый год обучение в детских технопарках мегаполиса проходят свыше 100 тыс. юных горожан.
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