РИАМО - 29 ноя. На международном конкурсе среди молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP команда Upgrade Team из детского технопарка «Мосгормаш» выиграла бронзовые медали. Об этом сообщила заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Команда стала третьей по итогам турнира в категории от 14 до 18 лет.

«На конкурсе была высокая конкуренция — соревновались 85 команд из 7 стран. Авторы 14 проектов стали финалистами. Призовые места в разных возрастных категориях заняли сразу 2 московских коллектива. Поздравляем ребят!» — сказала Сергунина.

Участники международного конкурса показали проекты в области нейротехнологий и ИИ для робототехнических систем, беспилотных аппаратов, нейрообразования, когнитивных и VR/AR-технологий.

Команда московского детского технопарка представила собственную разработку «Система индивидуальной реабилитации в виртуальной среде».

Кроме того, проект Российского государственного социального университета «Нейромоделирование и исследование активностей головного мозга, протекающих при принятии решений» стал третьим в категории студентов-инженеров в возрасте от 18 до 30 лет.

Призовой фонд на дальнейшее развитие проекта составил 2 тыс. долларов. В жюри международного конкурса вошли представители сообщества NeuroTechX.

«Мосгормаш» — это первый детский технопарк в мегаполисе, он начал работать в 2016 году.

На сегодняшний день в столице открыто 19 детских технопарков. Они располагаются на базе ведущих университетов и научных центров. Ученики технопарков могут выбрать из 400 программ подготовки по 42 направлениям. Также в технопарках есть 93 лаборатории, которые оснащены современным оборудованием.

Каждый год обучение в детских технопарках мегаполиса проходят свыше 100 тыс. юных горожан.

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