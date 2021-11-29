РИАМО - 29 ноя. Специалисты НИУ ВШЭ провели расчеты социально-экономического положения россиян за первые три квартала 2021 года. Выяснилось, что доходы в некорпоративном секторе отстают от заработка сотрудников организаций и средних показателей по стране в целом, сообщает РБК.

Некорпоративный сектор экономики состоит из работников, которые получают трудовой доход, но не являются наемными сотрудниками. Например, к ним относятся индивидуальные предприниматели, самозанятые или занятые неформально.

Средние доходы в РФ по итогам первой половины 2021 года выросли и почти достигли допандемийных показателей, а после третьего квартала даже превысили их. В то же время доходы в некорпоративном секторе по итогам второго квартала были ниже на 18%, чем за тот же период в 2019 году.

Реальные доходы граждан выросли на 8,1% по итогам третьего квартала 2021 по сравнению с третьим кварталом 2020 года. Специалисты связывают рост доходов с выплатами семьям с детьми и пенсионерам. Так, без учета выплат пенсионерам по 10 тыс. рублей в сентябре этого года средняя пенсия сократилась бы на 1,2% в реальном выражении в третьем квартале при сравнении с тем же периодом прошлого года.

В некорпоративном секторе во втором квартале 2021 года средний трудовой доход в реальном выражении составил 82% от показателя 2019 года за то же время. При этом более 30% всех занятых работают именно в этом секторе экономики.