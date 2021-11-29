РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 ноя. Свыше 3 тыс. многодетных семей проживают в подмосковном Красногорске, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Дмитрий Волков.

«В Красногорске проживает более 3 тыс. многодетных семей. Почти в 80 семьях округа растет по 5-6 детей», - написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

В минувшее воскресенье в России отметили День матери. Руководитель муниципалитета поздравил матерей, бабушек и будущих мам с праздником и пожелал им крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия.

«Вы не только дарите жизнь, учите делать первые шаги, говорить первые слова, вы беззаветно посвящаете своим детям все свое время. Желаю, чтобы старания каждой мамы были вознаграждены», - написал Волков.