РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 ноя. При благоустройстве в лесопарковой зоне в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска учтут мнение местных жителей, сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Дмитрий Волков.

«Неделю назад на личном приеме жительница микрорайона Лали Джения рассказала о целом комплексе проблем. Выехал в территорию пообщаться с жителями в неформальной обстановке. Осмотрел территорию, увидел много интересного», – написал Волков в своем Instgram-аккаунте.

Руководитель муниципалитета поручил разобраться блоку ЖКХ с работой управляющей компании «Эталон», к которой есть нарекания, особенно по начислениям за отопление.

«Транспортная доступность. Нет городского автобуса, сложно добраться до МЦД-2. Проработаем с управлением транспорта, связи и дорожной деятельности вопрос изменения схемы некоторых маршрутов», – добавил Волков.

Он отметил, что выехать из жилого комплекса в будущем станет проще. Застройщик АО «Затонское» организует второй выезд в районе улицы Карбышева. Также горожане отметили нехватку парковочных мест. Жители показали территорию на улице Игоря Мерлушкина, где хотели бы видеть плоскостную парковку. Этот вопрос будут решать.

«Благоустройство лесопарка. Услышал единогласное мнение – нежелание размещения зоны барбекю. Проект обновления рекреационной зоны в Изумрудных холмах уже в разработке, в следующем году будем встречаться, обсуждать каждую деталь. Воплотим в жизнь только то, что понравится красногорцам», – подчеркнул Волков.

Руководитель муниципалитета добавил, что практику встреч с жителями продолжит на регулярной основе.

«Более того, планирую организовать единые дни приема граждан в здании администрации, где с профильными заместителями будем помогать жителям решать проблемы. Вместе сделаем наш округ чище, ухоженнее, комфортнее», – заключил Волков.