РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 ноя. Горящий автомобиль потушили на улице Терешковой в подмосковной Балашихе. Ликвидировать возгорание удалось до приезда пожарных, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

28 ноября в 02:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Балашиха, улица Терешковой.

Ликвидировать последствия возгорания смогли до прибытия пожарных подразделений. На место происшествия выезжали 1 единица техники и 4 человека.