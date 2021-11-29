РИАМО - 29 ноя. В столице появились указатели исторического маршрута «Дорога в лавру». Маршрут ведет в подмосковный Сергиев Посад, где расположена Троице-Сергиева лавра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Путь по навигационным табличкам начинается от здания Государственного исторического музея на Манежной площади. Всего было установлено 66 указателей в центре и на северо-востоке столицы. Они позволят туристам и паломникам спланировать свое путешествие.

До конца года планируется установить еще 90 указателей маршрута «Дорога в лавру», которые покажут путь до МКАД.

Паломничества православных христиан в земли Сергиева Посада начались в XIV веке. Длина маршрута до лавры составляет почти 120 км, сейчас примерно одна шестая его часть проходит по территории Москвы.

Преодоление всего пути до Троице-Сергиевой лавры пешком занимает от 3 до 5 дней. На велосипеде на это уйдет 2 дня. По дороге путешественники могут посетить разные достопримечательности.

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