РИАМО - 29 ноя. Власти Приморского края ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан от 60 лет и старше. Эта категория населения наиболее уязвима перед патогеном, сообщает «МИР 24».

До 25 декабря пожилые жители Приморья должны привиться первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом. Второй компонент необходимо ввести до 25 января. Если гражданин не сделает этого, то его могут отстранить от работы или перевести на дистанционный режим.

Наибольшие показатели заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции фиксируют именно среди пожилых.

«В структуре заболеваемости Covid-19 лица 60 лет и старше составили 23,5%. Среди умерших от коронавируса 74% – также граждане этой возрастной группы. При этом охват их вакцинацией составляет 28,5%», – сказала главный государственный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская.

Главным и самым эффективным способом борьбы с коронавирусом является вакцинация. Сделать прививку можно в медучреждениях.

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