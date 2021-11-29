РИАМО - 29 ноя. С января по сентябрь 2021 года объем инвестиций резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва», направленных на развитие высокотехнологичных производств, вырос почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За первые три квартала 2021 года резиденты технополиса «Москва» инвестировали в развитие экономики столицы более 21,6 млрд рублей. Это в 2,9 раза больше показателя этого же периода прошлого года», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за девять месяцев прошлого года объем инвестиций резидентов в развитие высокотехнологичных производств превысил 7,3 млрд рублей.

С января по сентябрь 2021 года наибольшее количество средств инвестировали производители фармацевтических препаратов, а также медицинских изделий и оборудования. Объем инвестиций по этим направлениям за полугодие превысил 13 млрд рублей.

Среди лидеров по объемам инвестирования также оказались производители микросхем, электронных меток и чипов, предприятия, которые занимаются аддитивными технологиями, оборудованием для обеспечения безопасности и другие.

За все время работы технополиса «Москва» резиденты инвестировали в производство более 59 млрд рублей. По итогам 2020 года здесь было создано порядка 1,3 тыс. рабочих мест.