РИАМО - 29 ноя. Вечером в понедельник пробки на московских дорогах могут достичь 7-8 баллов. Сейчас загруженность дорог составляет 4 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время движение затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте. Свободно на Ленинском и Кутузовском проспектах, а также проспекте Маршала Жукова.

В течение дня из-за дорожных работ возможны пробки на Волоколамском, Пятницком, Дмитровском, Варшавском шоссе, проспекте Мира, МКАД и ТТК.