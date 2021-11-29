РИАМО - 29 ноя. После футбольного матча на столичном стадионе «ВЭБ-Арена» за различные правонарушения в полицию доставили ряд граждан, проводится разбирательство, решается вопрос о привлечении фанатов к ответственности, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Накануне на стадионе «ВЭБ-Арена» прошел матч между московским ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу «Зенита». В конце футбольной встречи фанаты ЦСКА зажгли файеры на трибунах и устроили пиротехническое шоу.

По информации СМИ, после матча были задержаны десятки футбольных фанатов.