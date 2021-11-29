РИАМО - 29 ноя. Люди, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, могут быть особенно подвержены риску заражения новым омикрон-штаммом Covid-19. Специалисты Всемирной организации здравоохранения изучают эту проблему и расскажут больше в «ближайшие дни и недели», сообщает Федеральное агентство новостей.

О повышенном риске заражения говорят предварительные данные. В ВОЗ подчеркнули, что омикрон-штамм выявляется имеющимися ПЦР-тестами.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Ботсване и ЮАР. Эксперты исследуют эту разновидность патогена, но предупреждают, что говорить о его большей опасности по сравнению с дельта-штаммом преждевременно.

Основными симптомами заражения омикрон-штаммом коронавируса являются сильная усталость и боль в голове. У пациентов редко отмечается повышенная температура тела и боль в горле.

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